Власти Дагестана предлагают другим регионам свой опыт борьбы с теневой экономикой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев предлагает другим российскими регионами использовать наработанную республикой практику по борьбе с теневой экономикой.

"У Дагестана уже есть начальный опыт борьбы с теневой экономикой. Были установлены незаконные потребители газа, электроэнергии. В 2018 году у нас увеличились налоги на 20%, а это нам дало 6 млрд рублей в бюджет", - сказал журналистам в субботу по итогам съезда "Единой России" в Москве.

По словам Васильева, увеличение налоговых поступлений позволяет властям оперативно реагировать на запросы общества. "Около 1,9 млрд рублей мы направили на водопроводы, сдвинули то, что десятилетиями не двигалось. 730 млн - весь транспортный налог - отдали в муниципалитеты. Такого тоже никогда не было", - отметил глава региона.

По словам Васильева, некоторые компании начали проводить внутреннюю работу, которая позволяет увеличивать объемы налоговых поступлений. "Начата практика, когда люди, которые платят налоги, защищаются властью от мелких вымогателей, разного рода давления. Это начало, с этим надо работать", - добавил он.

Съезд "Единой России" прошел в субботу в Москве, на ВДНХ, в нем приняли участие около 2 тыс. человек. На съезде обсуждалось участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.