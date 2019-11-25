"Автодор" сформировал пул подрядчиков для трассы Москва - Казань

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" сформировала основной пул подрядчиков для строительства новой скоростной трассы Москва - Казань, инвесторы активно интересуются проектом, сообщил ТАСС глава компании Вячеслав Петушенко.

"Когда мы рассматривали проект строительства автодороги Москва - Казань, мы провели ряд встреч как с инвесторами, так и с потенциальными подрядчиками. И пул подрядчиков мы собрали", - сказал он.

Петушенко отметил, что инвесторы проявляют большой интерес к проекту. "У нас замечательные деловые отношения с ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанком, Сбербанком. Инвесторы интересуются достаточно активно, - пояснил он. - От многих (инвесторов - прим. ТАСС) есть письменные заверения об интересе в участии".

При этом официально пул инвесторов пока не сформирован. "Однозначно он будет собран тогда, когда мы подпишем соглашения", - уточнил глава госкомпании.

Трасса Москва - Казань

Строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира (к ее строительству приступят в 2020 году) и южного обхода Казани. Завершить работы планируется к 2024 году.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.