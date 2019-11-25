Минпромторг по квоте на импорт горячекатаного проката принимает заявки на лицензии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России распределил квоту на импорт горячекатаного проката на период с 1 декабря по 31 марта и начинает прием заявок на выдачу лицензий, сообщило министерство.

Компании, получившие квоту, смогут ввезти стальную продукцию на российский рынок без уплаты 20% специальной пошлины.

"Это первый опыт защиты внутреннего рынка на пространстве Евразийского экономического союза. Введение специальной квоты на импорт горячекатаного проката позволит предотвратить ущерб, который мог быть нанесен российской черной металлургии резким ростом импорта металлопродукции - ему способствует наличие избыточных сталеплавильных мощностей на мировом рынке и протекционистская торговая политика США и ЕС", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Заявки на получение нераспределенного объема специальной квоты на период можно подать до 4 декабря.

О введении квоты в отношении горячекатаного проката после проведения расследования, инициированного в августе 2018 года крупнейшими российскими сталепроизводителями "Северсталью", ММК и НЛМК, стало известно в начале августа. В рамках квоты 1,328 млн тонн проката можно будет поставлять в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) без уплаты пошлины, свыше этого объема пошлина составит 20% от таможенной стоимости.