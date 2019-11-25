Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,8 рубля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 63,8 рубля.

Курс евро снизился на 7 копеек и составил 70,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,24% и составил 2954,81 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,26% и достиг отметки в 1459,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.