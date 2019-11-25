Курс биткойна снизился до уровня в $6,7 тыс.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки снизился на 7,5% - до $6723 на единицу криптовалюты по состоянию на 11:10 мск. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В последний раз биткойн был ниже данной отметки в начале мая 2019 года.

Цена криптовалюты еще в августе была выше отметки в $12 тыс., затем она перешла к снижению.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $121,48 млрд.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".