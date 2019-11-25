Медведев заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Финляндией

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне на встрече в Москве в понедельник обсуждают развитие двусторонних связей, а также отношения между Россией и Евросоюзом, ситуацию на Украине и другие темы.

"Финляндия - наш добрый сосед и хороший партнер, поэтому мы рассчитываем на развитие отношений с вашим государством", - обратился Медведев к финскому коллеге в начале переговоров.

Ринне, в свою очередь, предложил обсудить двусторонние вопросы, в том числе сотрудничество РФ и Финляндии в сферах экологии и лесного хозяйства, а также обменяться мнениями по темам отношений России и Евросоюза, безопасности в регионе Балтийского моря, ситуации на Украине, деятельности Совета Европы и так далее. "Обязательно обо всем этом поговорим", - ответил Медведев.

Премьер-министр Финляндии в начале беседы подчеркнул также, что в российско-финской повестке дня "нет никаких особых поводов для озабоченности". Он обратил внимание на активные контакты двух стран, в том числе на региональном уровне. Ринне отметил, что россияне являются самой многочисленной группой иностранных туристов в Финляндии, и число виз, выданных финской стороной гражданам РФ, выросло в этом году на 25%.