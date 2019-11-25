ЦБ предлагает расширить ежегодный лимит инвестирования средств на ИИС второго типа

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России предлагает расширить ежегодный лимит в 1 млн рублей по инвестированию средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа. В частности, владельцам ИИС могут предоставить возможность увеличить сумму взноса на неиспользованный лимит за предыдущие и будущие два года инвестирования. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках конференции НАУФОР и Мосбиржи "Розничный инвестор".

"Что мы видим как ограничение для развития счетов типа В. Это 1 млн рублей - лимит, который можно внести в течение года. Что мы предлагаем - если человек не использовал лимит за предыдущие два года, сейчас 2019 год, если я в 2017-2018 году не пополнял счет, то я могу использовать этот лимит. Если я получил какую-то большую сумму, будь то премия или продажа недвижимости, я могу задействовать не только лимит назад, но и лимит вперед, чтобы не резать сумму на куски, а сразу положить средства на ИИС и дальше инвестировать", - пояснил он.

Швецов добавил, что также обсуждается возможность возврата на счет половины снятой в течение года суммы с ИИС второго типа без потери налоговых льгот.

"Если я вдруг изымал с ИИС денежные средства, 50% от того, что я изъял [за последний год], наверное, можно разрешать положить обратно, мало ли какая была жизненная ситуация", - сказал Швецов, добавив, что данные предложения могут быть приняты в весеннюю сессию 2020 года.

Однако еще один не менее важный для инвесторов вопрос - либерализация ИИС, произойдет не раньше осени следующего года ввиду технических сложностей, также сказал Швецов. Он пояснил, что на сегодняшний день рассматривается три варианта, по которым инвесторам могут дать возможность открывать ИИС сразу у нескольких брокеров.

"Вариант [первый] - делается основной ИИС и вокруг него открываются дополнительные. Есть основной держатель ИИС - через него забираются и вносятся деньги, и он ведет налоговый учет. Второй - когда каждый год я могу открывать новый ИИС в новом месте. Третий - можно открывать несколько ИИС, но возникает некий администратор, который собирает эту информацию и обобщает ее, управляет налоговым стимулом и отчетом перед налоговой инспекцией. Администратором может быть сам ФНС, а может быть центральный депозитарий, который сейчас готовится стать регистратором финансовых транзакций и администратором его пенсионным историям. Эту дискуссию предстоит пройти", - рассказал он.