Минтранс примет решение о продлении трассы Москва - Казань до Сибири после 2024 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ будет принимать решение о продлении высокоскоростной автодороги Москва - Казань до Сибири после 2024 года, сообщил журналистам директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков.

По его словам, рассматривается продление трассы до Сибири, в частности до Кузбасса. "Вопрос интенсивности. Сейчас мы рассматриваем [продление] до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После [продления до] Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее [трассу] продлить до Кузбасса", - сказал Волков, уточнив, что решение будет приниматься после 2024 года.

Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что рассматривается вариант продлить магистраль до Владивостока, однако точных сроков не назвал.

На вопрос о целесообразности продления трассы до Владивостока Волков ответил: "Нет. Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора".

"Мы будем стараться сделать ее [трассу Москва - Казань] максимально быстро и, возможно, чуть приблизим [сроки строительства], если у нас получится, если не будет никаких дополнительных ограничений, кроме финансирования, - добавил Волков. - Мы надеемся, что правильная организация работ позволит чуть раньше закончить. То есть сегодня мы уже начинаем думать, что будем делать после планового периода (после 2024 года - прим. ТАСС)".

Трасса Москва - Казань

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.

В 2020 году начнется строительство участков трассы от Москвы до Владимира.

Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили конкурс по выбору на название новой трассы. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.

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