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ПГК, "Дело" и "Енисей Капитал" будут участвовать в аукционе по продаже "Трансконтейнера"

Аукцион пройдет 27 ноября 2019 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Участниками аукциона по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" станут Первая грузовая компания, "Дело-центр" (входит в группу компаний "Дело") и "Енисей Капитал".Об этом сообщил организатор торгов ВТБ Капитал.

"По результатам рассмотрения заявок претендентов аукционной комиссией принято решение о признании участниками аукциона следующих претендентов: общество с ограниченной ответственностью "Дело-центр", общество с ограниченной ответственностью "Енисей Капитал", акционерное общество "Первая грузовая компания", - говорится в сообщении организатора.

Аукцион по продаже пакета акций "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составляет 36,2 млрд рублей. Первый шаг аукциона - 141 млн рублей, последующие шаги - по 200 млн рублей.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3%

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