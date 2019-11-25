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Медведев призвал добиться увеличения товарооборота с Финляндией до уровня 2008 года

Это примерно в полтора раза выше нынешнего уровня. За 2018 год товарооборот приблизился к $15 млрд, отметил российский премьер

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал добиться увеличения товарооборота с Финляндией до уровня 2008 года, что примерно в полтора раза выше нынешнего уровня. Об этом российский премьер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

"Мы удовлетворены тем, как развиваются торгово-экономические и инвестиционные отношения. За 2018 год товарооборот приблизился к $15 млрд, что в общем неплохая цифра, он вырос на 20% по отношению к 2017 году. Хотя были и более высокие цифры: в 2008 году наш товарооборот был $22,5 млрд. Это, наверное, то, что можно достичь, если хорошо постараться", - сказал Медведев.

Российский премьер отметил, что на товарообороте всегда сказываются крупные проекты - сейчас на росте товарооборота сказалась реализация важного этапа строительства газопровода "Северный поток - 2". Финские предприятия и два порта участвовали в работах по прокладке труб.

Не менее важны инвестиции, подчеркнул Медведев. Финские инвестиции в Россию, по подсчетам экспертов, достигли €14 млрд. "Как сказал господин премьер-министр во время расширенного формата, на душу населения - это самые крупные инвестиции. Это, наверное, так. Я сразу начал делить $100 млрд с лишним на китайское население, и это получается меньше", - отметил премьер-министр РФ.

"Есть передовики производства, есть те, кто активно вкладывает, особенно в энергетику - это энергетический концерн "Фортум", действительно он вложил уже $5 млрд. И география очень обширная, и направления - это хорошие, важные инвестиции, мы это ценим", - сказал Медведев.

Охрана природы

По словам председателя правительства РФ, с финским коллегой обсуждались и такие важные для двух стран вопросы, как сотрудничество в природоохранной сфере в Балтийском море. "Это действительно просто наше общее достояние, которым мы должны вместе заниматься. В частности, мы поддержали и сотрудничество в таком важном для нас направлении работы, как утилизация твердых коммунальных отходов", - заявил Медведев.

Он отметил, что у Финляндии есть очень хороший опыт в этой сфере, и российская сторона исходит из того, что здесь наше сотрудничество будет еще более заинтересованным и многоплановым. "Это сотрудничество уже по сути вошло в конкретные проекты", - подчеркнул Медведев.

Развитие туризма

"Ну и, конечно, сотрудничество в гуманитарной сфере, в сфере культуры, туристических обменов также является очень важным для наших стран", - продолжил российский премьер, обозначив, что здесь сегодня созданы хорошие условия для развития. Он напомнил, что в 2018 году из Финляндии в Россию въехало около 950 тыс. человек, а в Финляндию из России - 3 млн 400 тыс. человек. Это, по словам Медведева, показывает потенциал туристических обменов.

"Для туристического общения очень важны пункты пропуска, а также использование упрощенных документов для въезда, включая электронные визы. Сейчас все это в повестке дня, и все это уже используется: и дополнительные пункты пропуска, и новые формы визовых документов, - поэтому уверен, что это сотрудничество будет улучшаться", - выразил уверенность Медведев.

Международное сотрудничество

На переговорах премьер-министров России и Финляндии была обсуждена международная повестка, ситуация в Европе, отношения между Россией и Евросоюзом с учетом того, что Финляндия председательствует в Совете Европы.

"Кроме того, были затронуты региональные проблемы, в том числе урегулирование ситуации на Украине, и вопросы Арктики", - заключил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичФинляндияРоссия
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