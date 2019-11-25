Производитель из Адыгеи требует от двух компаний отказаться от продажи "адыгейского сыра"

МАЙКОП, 25 ноября. /ТАСС/. Производитель сыра из Адыгеи - "Кошехабльский сыр завод" подал иск в Арбитражный суд Москвы к ООО "Продмир" (управляет сетью магазинов "Мираторг") и ЗАО "Умалат" с требованием отказаться от продажи продукции под брендом "адыгейский сыр", произведенной компанией, которой не принадлежат права на наименование места происхождения товара (НМПТ). Об этом ТАСС сообщил учредитель компании "Кошехабльский сыр завод" Нальбий Кушхов.

Верховный суд РФ в январе 2018 года признал право на использование бренда "Сыр адыгейский" только за производителями Адыгеи. Роспатент подтвердил исключительное право на производство адыгейского сыра молочных заводов республики. Союз производителей адыгейского сыра отстаивал свои права в судах из-за того, что компания "Умалат" и другие производители сыров пытались оспорить свидетельства об исключительном праве на НМПТ, выданное компаниям из Адыгеи. Однако ранее в качестве ответчиков не привлекались ритейлеры.

"Мы подали в суд и на компанию-производителя сыра - "Умалат", и на ритейлера, поскольку он не имеет права торговать продукцией под брендом "Сыр адыгейский", которая произведена за пределами республики. Розничные сети тоже должны раз и навсегда понять, что будут нести ответственность за нарушение закона", - сказал Кушхов.

В материалах Арбитражного суда Москвы сообщается, что ответчиков двое: компания "Продмир", которая управляет сетью супермаркетов агрохолдинга "Мираторг", и производитель сыров "Умалат". Помимо запрета на использование названия, завод Адыгеи требует взыскать с ответчиков 2 млн и 20 млн рублей соответственно за незаконную продажу "адыгейского сыра", сделанного в Брянской области. Предварительное заседание назначено на 5 декабря.

Компания "Кошехабльский Сыр Завод" производит "Сыр адыгейский" с 2011 года, сегодня он представлен в сетевых магазинах мегаполисов страны.

ТАСС направил запрос в компанию "Умалат". Мираторг от комментариев отказался.

Судебная тяжба

Ряд адыгейских компаний и Союз производителей продукции "Сыр адыгейский" настаивали на том, чтобы "Умалат" изъял из оборота производимый им мягкий адыгейский сыр, уничтожил его и в дальнейшем не использовал наименование "Сыр адыгейский".

Однако своим решением Арбитражный суд Брянской области в марте 2019 года фактически признал право на использование брянской компанией бренда "Сыр адыгейский", несмотря на то, что в январе 2018 года Верховным судом РФ вынесено окончательное решение о признании за молочными заводами Адыгеи исключительных прав на бренд. Производители сыра из Адыгеи подали иск в Арбитражный суд Брянской области о защите от незаконного использования бренда, но брянский суд отказал им в удовлетворении. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в июне поддержал производителей сыра из Адыгеи, отменив решение Арбитражного суда Брянской области.