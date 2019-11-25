{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Subaru отзывает в России почти 7,5 тыс. автомобилей

В Росстандарте сообщили, что причиной этого стали ошибки в программировании блока управления двигателем

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский дилер Subaru - ООО "Субару Мотор" - отзывает в России 7442 автомобиля моделей Impreza, Forester, XV из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, в определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию", - отмечается в сообщении.

Более того, на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, которые были произведены исключительно для автомобилей, подпадающих под отзывную кампанию, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска, добавили в Росстандарте.

На указанных транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию блока управления двигателем, проверка катушки зажигания и, при необходимости, ее замена.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Чувашия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в образовании, энергетике и культуре
Белоруссия находится на втором месте по экспортным поставкам продукции предприятий республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС