Subaru отзывает в России почти 7,5 тыс. автомобилей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский дилер Subaru - ООО "Субару Мотор" - отзывает в России 7442 автомобиля моделей Impreza, Forester, XV из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, в определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию", - отмечается в сообщении.

Более того, на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, которые были произведены исключительно для автомобилей, подпадающих под отзывную кампанию, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска, добавили в Росстандарте.

На указанных транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию блока управления двигателем, проверка катушки зажигания и, при необходимости, ее замена.