{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

Курс доллара к рублю вырос до 64,005 рубля, курс евро - до 70,478 рубля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в понедельник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,26% - до 2955,32 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1454,63 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:01 мск вырос на 0,21%, до 64,005 рубля, курс евро увеличился на 0,09%, до 70,478 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,06% - до $63,52 за баррель.

Вашингтон и Пекин вернули фондовым инвесторам настроение для покупок в понедельник, прокомментировал итоги торгов инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Обоюдные сигналы к готовности заключить первую фазу торговой сделки обусловили локальный интерес к риску, в стороне от которого не оказался и российский рынок, который получал поддержку еще и со стороны повышенной конъюнктуры нефтяных цен", - пояснил он.

Эксперт полагает, что во вторник рынок акций РФ продолжит следить за историей с американо-китайской торговой сделкой, нефтяными котировками, а также за выходящей статистикой и корпоративными новостями.

"В США завтра станут известны данные по продажам новостроек в октябре, а также индекс доверия потребителей США от Conference Board за ноябрь. В России "Лукойл" может опубликовать финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2019 года", - также отметил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на вторник - 2950-2980 пунктов, по курсу рубля - 63,8-64,2 рубля за доллар.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин в свою очередь полагает, что во вторник вновь возможно повышение российского рынка акций. Ожидаемый диапазон ИК "Фридом Финанс" закрытия завтрашних торгов для курса рубля к доллару и индекса Московской биржи составляет 63,6-63,90 рубля и 2950-2970 пунктов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Карелии предлагают разрешить господдержку торгующих алкоголем туркомпаний и сельпо
Предложенные изменения позволят, например, претендовать на финансовую поддержку со стороны региона представителям туристического бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС