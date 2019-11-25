Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в понедельник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,26% - до 2955,32 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1454,63 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:01 мск вырос на 0,21%, до 64,005 рубля, курс евро увеличился на 0,09%, до 70,478 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,06% - до $63,52 за баррель.

Вашингтон и Пекин вернули фондовым инвесторам настроение для покупок в понедельник, прокомментировал итоги торгов инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Обоюдные сигналы к готовности заключить первую фазу торговой сделки обусловили локальный интерес к риску, в стороне от которого не оказался и российский рынок, который получал поддержку еще и со стороны повышенной конъюнктуры нефтяных цен", - пояснил он.

Эксперт полагает, что во вторник рынок акций РФ продолжит следить за историей с американо-китайской торговой сделкой, нефтяными котировками, а также за выходящей статистикой и корпоративными новостями.

"В США завтра станут известны данные по продажам новостроек в октябре, а также индекс доверия потребителей США от Conference Board за ноябрь. В России "Лукойл" может опубликовать финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2019 года", - также отметил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на вторник - 2950-2980 пунктов, по курсу рубля - 63,8-64,2 рубля за доллар.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин в свою очередь полагает, что во вторник вновь возможно повышение российского рынка акций. Ожидаемый диапазон ИК "Фридом Финанс" закрытия завтрашних торгов для курса рубля к доллару и индекса Московской биржи составляет 63,6-63,90 рубля и 2950-2970 пунктов.