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Особый экономический режим в Арктике позволит создать пять новых проектов в нефтедобыче

Согласно проекту закона, все инвесторы на территории Арктической зоны могут рассчитывать на применение положения о неухудшении налоговых условий на весь период реализации проекта

ТАСС, 25 ноября. Принятие закона об особом экономическом режиме в Арктической зоне РФ позволит создать не менее пяти новых проектов по добыче нефти на арктическом континентальном шельфе с совокупными налоговыми поступлениями в размере 823 млрд рублей, говорится в статье министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова в "Российской Газете".

Согласно проекту закона, все инвесторы на территории Арктической зоны могут рассчитывать на применение положения о неухудшении налоговых условий на весь период реализации проекта. Предполагается, что для резидентов будет действовать режим свободной таможенной зоны, сокращенные сроки оформления грузов, также предусмотрено снижение налогов, например, налог на прибыль 7% на весь срок реализации проекта.

"Все проекты мы разделили по типам. И с учетом этого предлагаем льготы. Например, добыча нефти на континентальном шельфе. Сейчас реализован всего один проект - на месторождении Приразломное. При этом на геологоразведку на арктическом шельфе выдано 69 лицензий <…>. С учетом предложенных нами налоговых льгот, по оценкам Минэнерго, будут запущены минимум пять проектов. Их налоговые поступления, даже с учетом применения льгот, составят 823 млрд рублей", - сообщается в статье министра.

По словам Козлова, проект закона окончательно согласован, до конца года документ планируется внести в Госдуму, чтобы новый экономический режим заработал в 2020 году.

Предусмотренный законопроектом правовой механизм поддержки инвестдеятельности в Арктике в основном аналогичен механизму поддержки, который создан для "Свободного порта Владивосток", благодаря которому произошел значительный рост экономической активности в Дальневосточном федеральном округе. Законопроектом предполагается применить в Арктической зоне РФ положительно зарекомендовавший себя механизм поддержки развития макрорегиона.

В соответствии с законопроектом, под Арктической зоной РФ (АЗРФ) понимаются сухопутные территории, к которым относятся полностью территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, части территорий Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к ним акватории и арктический континентальный шельф. Акватории Арктической зоны и границы арктического шельфа устанавливаются/определяются правительством РФ. Управление АЗРФ осуществляют: госкомиссия по вопросам развития Арктики, уполномоченный федеральный орган и управляющая компания.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичАрктика сегодня
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