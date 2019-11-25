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Развитие газохимии в Арктике может принести бюджету 1,5 трлн рублей

В Арктической зоне планируется запустить три проекта, которые и повлияют на увеличение бюджета

ТАСС, 25 ноября. Создание в Арктической зоне РФ первых трех газохимических производств может принести государственному бюджету поступления на общую сумму 1,5 трлн рублей. Такие расчеты привел министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в своей статье, опубликованной на сайте "Российской газете" в понедельник.

"Газохимического производства в Арктике сейчас вообще нет. Благодаря льготам запустим три проекта, а бюджет сможет получить 1,5 триллиона рублей. За счет создания новой нефтяной провинции в Восточной Арктике мы сможем увеличить доходность проектов на севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке. Только в одном комплексном проекте - до 22,6%", - говорится в статье.

Рентабельность этих проектов, по его словам, можно повысить за счет льгот, предусмотренных в законопроекте о системе мер господдержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне, который уже внесен в правительство.

Согласно проекту закона об особом экономическом режиме в Арктической зоне РФ, все инвесторы на этой территории могут рассчитывать на применение положения о неухудшении налоговых условий на весь период реализации проекта. Предполагается, что для резидентов будет действовать режим свободной таможенной зоны, сокращенные сроки оформления грузов, также предусмотрено снижение налогов, например, налог на прибыль 7% на весь срок реализации проекта.

Предусмотренный законопроектом правовой механизм поддержки инвестдеятельности в Арктике в основном аналогичен механизму поддержки, который создан для "Свободного порта Владивосток", благодаря которому произошел значительный рост экономической активности в Дальневосточном федеральном округе. Законопроектом предполагается применить в Арктической зоне РФ положительно зарекомендовавший себя механизм поддержки развития макрорегиона.

В соответствии с законопроектом, под Арктической зоной РФ (АЗРФ) понимаются сухопутные территории, к которым относятся полностью территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, части территорий Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к ним акватории и арктический континентальный шельф. Акватории Арктической зоны и границы арктического шельфа устанавливаются/определяются правительством РФ. Управление АЗРФ осуществляют: госкомиссия по вопросам развития Арктики, уполномоченный федеральный орган и управляющая компания.

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