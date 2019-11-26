СМИ: представители Китая и США обсудили торговую сделку

ТАСС, 26 ноября. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел во вторник телефонный разговор с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и американским министром финансов Стивеном Мнучином. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Стороны обсудили способы решения волнующих их проблем и достигли консенсуса по некоторым из них. Представители двух государств договорились продолжать поддерживать диалог по оставшимся вопросам, касающимся первой фазы торговой сделки.

В разговоре с китайской стороны также участвовали министр коммерции Чжун Шань, глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган и заместитель руководителя Госкомитета по делам развития и реформ Нин Цзичжэ.

21 ноября официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что рабочие группы компетентных ведомств двух стран, занимающиеся продвижением торгово-экономических переговоров, "продолжают поддерживать тесные контакты". Он не стал приводить детали готовящегося Вашингтоном и Пекином соглашения по торговле, подчеркнув, что его подписание "выгодно как Соединенным Штатам и КНР, так и всему миру".