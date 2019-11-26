Трутнев: восстановление судостроения поможет вернуть судоремонт на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Привлечение заказов отечественных рыбодобывающих компаний на судоремонтные заводы Дальнего Востока должно стать дальнейшим результатом мер, которые уже привлекли на Дальний Восток судостроение. Об этом после закладки первого судна-краболова на предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Тртунев.

"Это первый шаг к возрождению судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. Мы сегодня с "Восточной верфи" начинаем это восстановление, восстановление судостроения, и уверены в том, что сможем говорить и о судоремонте. Это даст возможность, чтобы те деньги, которые зарабатывают на рыбном промысле, помогали создавать рабочие места в России", - сказал Трутнев.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделит компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. Церемония закладки первого судна в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции", состоялась во вторник во Владивостоке на предприятии "Восточная верфь".

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, после строительства краболовов на дальневосточных верфях логичным продолжением работы должно стать техническое обслуживание этих судов на тех же судостроительных заводах. Пример "Восточной верфи", по его словам, должны взять на вооружение и другие судостроительные и судоремонтные заводы Приморья и ДФО.