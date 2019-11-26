Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу "Амурсталь"

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края во вторник.

"Сейчас власти региона готовят документы по созданию залогового фонда. Эти документы сейчас находятся в прокуратуре на согласовании. Через некоторое время край сможет предоставлять залог в качестве дополнительного обеспечения. В фонд войдут объекты и имущество, которое находится сейчас в краевой собственности. Общая стоимость имущества составляет порядка 130 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности председателя правительства края Юрия Золочевского.

В правительстве Хабаровского края отмечают, что не могут дать финансовые гарантии банкам, это регламентировано соглашением с федеральным Минфином. Региональные власти являются ответственными за развитие металлургического комплекса в Комсомольске-на-Амуре согласно распоряжению правительства РФ о долгосрочном плане комплексного развития города, обязано оказывать поддержку предприятиям.

Кроме того, правительство региона сообщило, что Золочевский обратится в Генеральную прокуратуру РФ с целью провести проверку законности действий сотрудников полиции в части выемки документов.

О ситуации на "Торэксе"

17 ноября на заводе ГК "Торэкс" прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов работали также в компаниях - партнерах группы. Днем позднее правоохранители изъяли имеющие отношение к ГК "Торэкс" документы в правительстве Хабаровского края. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций управляющей компании группы "Торэкс", бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков. "Торэкс" сообщила об угрозе остановки через десять дней металлургического завода "Амурсталь", владельцем которого является группа. Банки приостановили финансирование, предприятия - отгрузку металоллома и материалов, без которых невозможна работа завода.

Накануне в правительстве края состоялось совещание по вопросу работы "Амурстали". Представители банков, принявшие участие в совещании, подтвердили, что кредитование с их стороны временно приостановлено. Главной причиной является непонимание того, в каком статусе сейчас пребывает поручитель, которого задержали сотрудники правоохранительных органов. Мистрюков является соучредителем группы компаний. "Информации о предъявленных обвинениях нет, как и о возбуждении уголовного дела", - отмечается в релизе. Банки хотят видеть со стороны компании дополнительное обеспечение.

Представители банков выразили готовность рассмотреть вариант решения ситуации с созданием залогового фонда. Группа компаний "Торэкс" оценивает потребность в заемном финансировании оборотного капитала порядка 5 млрд. На сегодня удовлетворены потребности в размере 3,4 млрд рублей.

ГК "Торэкс" была образована в 2007 году, занимается заготовкой, хранением и переработкой лома черных металлов, а также реализацией металлопродукции в регионах Дальнего Востока. "Торэкс" - владелец собственной сети из 53 заготовительных и производственных площадок на Дальнем Востоке с административным центром в Хабаровске. Владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурметалл" (ныне "Амурсталь", находится в Комсомольске-на-Амуре), за январь-октябрь объемы отгрузок составили 766,5 тысяч тонн металлопродукции, что на 65,5% выше уровня прошлого года.На заводе работает свыше 3 тыс. человек.