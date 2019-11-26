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Сбербанк реструктурирует "Системе" кредиты на 59,3 млрд и 24 млрд рублей

Сроки погашения продлили до 2025 и 2024 года соответственно

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. АФК "Система" и Сбербанк подписали соглашения о продлении сроков погашения кредитов на 59,3 млрд рублей и 24 млрд рублей до 2024-2025 годов. Об этом говорится в сообщении корпорации.

По условиям новых соглашений, срок погашения выданного в феврале 2018 года залогового кредита Сбербанка в размере 59,3 млрд рублей увеличивается с 2023 до 2025 года, по кредиту установлено погашение в течение 2024 и 2025 годов. Срок погашения необеспеченного кредита Сбербанка в размере 24 млрд рублей, выданного в июле 2018 года, продлевается с 2021 до 2024 года.

Как отметил вице-президент по финансам и инвестициями АФК "Система" Владимир Травков, чьи слова приводятся в сообщении, новые условия кредитных соглашений со Сбербанком позволят компании в том числе сформировать комфортный график погашения и снизить ставку.

"Такие условия стали возможными благодаря долгосрочному стратегическому партнерству со Сбербанком. Они отражают укрепление финансового состояния корпорации, в том числе благодаря достижениям АФК "Система" по диверсификации источников фондирования, включая работу на публичных рынках капитала", - добавил он.

По итогам второго квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК "Система" составили почти 218 млрд рублей. Стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения этого показателя не раскрываются.

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