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Крымский производитель косметики начнет поставки продукции в Сирию с 2020 года

Производитель готов поставить 300 тыс. единиц продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Договор о поставках в Сирию косметической продукции комбината "Крымская роза", изготовленной из эфирных масел розы и лаванды, подписали во вторник на II международной конференции "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма", которая проходит в Симферополе.

"Подписан контракт между комбинатом "Крымская роза" и крупной сирийской дистрибьютерской компанией, которая специализируется на продаже косметической продукции. Я думаю, что декабрь уйдет на то, чтобы согласовать все условия поставки, и уже в следующем году первый контейнер уйдет в Сирию. Мы планируем, что в начале года", - рассказал журналистам директор комбината "Крымская роза" Иван Гладун.

Он уточнил, что комбинат изготавливает в год около 1 млн единиц косметической продукции, в 2020 году производитель готов поставить в Сирию до 300 тыс. единиц. "Сумма [контракта] не зафиксирована. Она будет согласовываться индивидуально на каждую поставку. Будем поставлять более 100 наименований косметических продуктов для ухода за лицом и телом. В основном это продукция на основе эфирного масла розы, масла лаванды", - добавил Гладун.

Южный региональный центр поддержки экспорта также заключил на конференции три соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами Чехии и Сирии.

В апреле Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. В конце августа было подписано соглашение, которое подразумевает возможность организации грузового сообщения.

II международная конференция "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма" проходит в Симферополе 25-26 ноября. В ней принимают участие представители деловых кругов из Сербии, Чехии, Иордании, Индии, Ливана и Республики Беларусь. В первый день прошел круглый стол "Диалог бизнеса Крым - Сирия: развитие торговых отношений", открылась реверсная бизнес-миссия из Сирийской Арабской Республики.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

Теги
УкраинаСирияЧехияРоссияКрымСевастополь
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