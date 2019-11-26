Источник: таможни РФ и Китая создадут механизм по пресечению опасных почтовых отправлений

СЯМЭНЬ /Китай/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российские таможенные органы планируют сформировать совместный с китайской стороной механизм по пресечению закупки и отправки по почте опасных и запрещенных товаров, которые могут быть приобретены гражданами России на электронных площадках КНР. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС представитель таможни России.

"Трудностей в области таможенного контроля при взаимодействии с Китаем у нас нет, они преодолимы. Вместе с тем сейчас формируются механизмы, а также запланированы проекты по контролю над совместными отправлениями, в том числе почтой, путем экспресс-доставки, - рассказал он на полях всемирной конференции по электронной коммерции в городе Сямэне на востоке КНР. - Речь идет об оружии, наркотических и всевозможных опасных веществах, запрещенных для пересылки Всемирным почтовым союзом. Это одна из форм сотрудничества - торговые платформы будут информировать российских граждан о рисках заранее, перед покупкой <…> На следующий год у нас запланировано совместное мероприятие с таможней Китая по созданию механизма и проработке вопросов, касающихся мер оповещения интернет-платформами граждан РФ о запрещенных товарах".

По словам источника, скорее всего это будет трехсторонняя встреча уполномоченных представителей таможни России, КНР и одной из наиболее популярных среди россиян китайских интернет-площадок. "Пока мы прорабатываем этот вопрос. Главная цель - обезопасить российского потребителя, снизить финансовые потери и перезагрузку почты. Все это влияет на товаропоток. Естественно, в итоге поступление товаров будет более благоприятным", - подчеркнул он.

Как сообщил источник, у России и Китая существует множество проектов по взаимному признанию результатов таможенного контроля. "Это в плане потока товаров. Что касается почты, нас прежде всего интересует пресечение поставок контрафактной продукции, экспресс-отправлений, в том числе от крупнейших китайских операторов в РФ", - уточнил представитель таможенного регулятора.

Он выразил уверенность в успешном развитии нового превентивного механизма, даже несмотря на то, что тот пока находится на стадии проработки. "Ведь объемы китайско-российской трансграничной торговли, как вы сами видите, весьма большие. Платформы запустят этот механизм, благодаря которому гражданин РФ при выборе продукции из Китая будет уведомлен, что при пересечении границы выбранный им товар задержат. Разумеется, он его не будет покупать, и чем раньше мы этого добьемся, тем лучше - это чисто технический момент, когда интернет-платформа берет на себя определенные функции, чтобы обезопасить покупателей", - подытожил источник.