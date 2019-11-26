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Медведев призвал системно решать вопрос с расходами на мазут в Мурманской области

Глава региона сообщил премьер-министру, что местные власти не только уже подготовили дорожную карту, но и обсудили ее с Минэнерго

ГОРКИ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопрос с возросшими расходами Мурманской области на закупку мазута должен быть решен системно.

"Вы сейчас сказали о закупке мазута, мы, действительно, оказали помощь очередную и довольно значительную. Но это не отменяет того, о чем мы с вами договаривались, как с новым высшим должностным лицом. Надо все-таки работать над системным решением этой проблемы", - сказал Медведев на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Он напомнил, что губернатор предлагал несколько идей по решению этого вопроса. "Мы их обсуждали неоднократно с руководством Мурманской области, но нужно двигаться вперед. Если потребуется слово правительства, я готов, естественно, его тоже сказать применительно к тем решениям компаний, которые так или иначе в этот процесс должны быть завязаны", - сказал премьер-министр.

Чибис, в свою очередь, рассказал, что соответствующую дорожную карту уже подготовили и обсудили с Минэнерго. "В ближайшее время, в декабре месяце, будет совещание у [вице-премьера] Дмитрия Николаевича Козака по плану, чтобы уже принять решение", - сказал губернатор.

Медведев заметил: "Очень хорошо, вот тогда мне доложите - и вы, и Дмитрий Николаевич, потому что это одна из важнейших системных проблем развития Мурманской области".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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