Эксперты: доля импортных цветов на российском рынке достигает 85%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Эксперты оценивают долю импортной продукции на российском рынке цветов в 85%. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Теплицы России".

"За счет подавляющего объема импортных цветов на рынке (85%) именно импортеры диктуют отпускные цены на продаваемые в России цветы", - отмечается в сообщении.

По мнению представителей ассоциации, российская цветоводческая отрасль не получает достаточный объем господдержки, что может привести ряд компаний к банкротству. "Без государственной поддержки в вопросах налоговых и таможенных льгот, а также доступных условий кредитования отечественным цветоводческим предприятиям грозит банкротство. Помимо оплаты производителями цветов единого сельхозналога в 6%, с января 2019 года добавили НДС - 20%. Это значительно повысило как себестоимость цветка, так и его цену в реализации", - приводятся в сообщении слова главы "Теплиц России" Алексея Ситникова.

Решить проблему могло бы повышение пошлины на ввоз импортных цветов. Как отметил председатель правления Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексей Антипов, слова которого также приводятся в сообщении, сейчас за ввоз цветов в Россию взымается всего 5%, что является практически самой низкой пошлиной в мире. "Для сравнения мировые лидеры экономики: Китай -10%, Евросоюз - 8,5%. По расчетам НАЦ, повышение пошлины сделает рынок цивилизованным и никак не скажется на цене продукции для конечного потребителя", - предложил он.

Среди прочих причин тяжелого финансового состояния отрасли он назвал снижение таможенной пошлины на ввоз импортных цветов в Россию в три раза (с 15% до 5%). Кроме того, пагубное влияние на состояние отрасли, по мнению Ситникова, оказывает возросшая налоговая нагрузка, которая снизила доходность отечественных цветочных комбинатов на 10-12% от оборота. При этом компенсировать падение доходов увеличением цены на продукцию российские производители не могут - стоимость стеблей станет неконкурентоспособной в сравнении с доминирующим импортом.

В числе других актуальны проблем отрасли Ситников назвал высокий уровень закредитованности из-за необходимости больших инвестиций в строительство теплиц. Например, строительство комбината на площади 12 га стоит порядка 2,3-3 млрд рублей. Важен для отрасли и тот факт, что основными покупателями российских цветов являются индивидуальные предприниматели, которые не относятся к плательщикам НДС, что делает невозможным дальнейшее возмещение НДС для производителей.

Структура импорта

По мнению Ситникова, важную роль играет также изменение структуры и объемов импорта цветов в Россию. По данным BusinesStat, основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок стала Белоруссия, на которую приходится 49,5% от всего импорта. Как отметили в ассоциации, поставки из Белоруссии преимущественно являются реэкспортными с заниженной таможенной стоимостью, когда под видом белорусской продукции ввозится товар из других стран (Италия, Кения, Эквадор, Испания, Израиль и пр.). В 2018 году из Белоруссии было поставлено 683,2 млн штук срезанных цветов, что в 122,6 раза больше, чем в 2014 году. По оценкам экспертов, бюджет России теряет более 7 млрд рублей в год из-за белорусской схемы импорта цветка.