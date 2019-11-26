Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,84-0,94%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник уменьшились. Индекс Мосбиржи снизился на 0,84% - до 2930,62 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,94%, до 1440,95 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск вырос на 0,13%, до 64,025 рубля, курс евро увеличился на 0,15%, до 70,533 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне немного снизилась - на 0,07%, до $63,53 за баррель.

Российский рынок акций во вторник начал торги довольно позитивно, однако в дальнейшем повышательный импульс угас, и с середины дня развилась умеренная коррекция, пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Несмотря на то, что новостной фон по торговой сделке США и КНР принес некоторые новые положительные заявления, рынкам, похоже, сейчас мало одних заявлений, они уже ждут конкретики. Тем не менее, по нашему мнению, основной фокус внимания инвесторов завтра продолжит оставаться на "торговой" теме", - также сказал он.

Эксперт напомнил, что в среду выйдет ряд важных статданных, среди них - оценка ВВП США за III квартал, блок показателей потребительского рынка США в октябре и еженедельные показатели по запасам нефти в США от EIA (Управление по энергетической информации Министерства энергетики США - прим. ТАСС). В России банк "Санкт-Петербург", АФК "Система" и "Акрон" завтра опубликуют квартальные финансовые отчеты по МСФО.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на среду - 2930-2965 пунктов, курса рубля - 63,8-64,4 рубля за доллар.