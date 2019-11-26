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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

По словам главы Сбербанка, вводя прогрессивный налог, важно "не пересекать границы приемлемого"
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

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"Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но на сколько - это серьезная история. Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл возвращать прогрессивную шкалу налогообложения.

Греф подчеркнул, что, вводя прогрессивный налог, важно "не пересекать границы приемлемого". "Мы знаем, [что] страны много экспериментировали с верхней границей налогообложения. Когда она пересекает границы приемлемого, бизнес начинает просто покидать эти юрисдикции - не удерживает ничего. Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% - это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ", - отметил он.

При этом глава Сбербанка, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что готов платить "налог на богатых" в размере 20-50%.

Ранее о возможности введения прогрессивного НДФЛ высказывался министр экономического развития РФ Максим Орешкин, при этом отметив, что этот вопрос требует внимательного изучения ряда аспектов. По мнению министра, с точки зрения общеэкономического развития гораздо более эффективным будет обложение налогами расходов на автомобили и недвижимость.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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