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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

По словам главы Сбербанка, необходимо "привязывать" вузы к работодателям
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

"В России беда с вузами. Если школьная система образования не совершенна, то с вузами беда. Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель. Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограничена, и они переполнены", - сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", - пояснил Греф.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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