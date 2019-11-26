В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий требования к проведению распродаж

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутат от фракции КПРФ Олег Лебедев внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий требования к проведению распродаж. Текст законопроекта и пояснительная записка опубликованы во вторник в электронной базе Госдумы.

Законопроектом вносятся изменения в федеральные законы "О защите прав потребителей" и "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

"Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, при проведении распродажи товаров в наглядной и доступной форме доводит до потребителей следующую информацию: уникальное наименование и доступное для приобретения количество товара, в отношении которого проводится распродажа, точные сроки и причину проведения распродажи, исходную цену на товар, размер предоставляемой скидки, специальные условия предоставления скидки, итоговую цену на товар", - отмечено в документе.

Согласно законопроекту, исходная цена на товар не может превышать среднюю за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи. "Средняя за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи, цена на товар определяется по методике, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - уточняется в проекте. Размер скидки должен быть представлен в виде фиксированной суммы и процента, на которые снижается цена товара. Продавцам запрещается размещать информацию, которая может ввести покупателя в заблуждение относительно снижения цен на товар.

Как отмечает Лебедев, информирование потребителей о снижении цен на товары является одним из наиболее распространенных способов стимулирования продажи товаров, но при этом в РФ не установлены законодательные требования к проведению распродаж.

Принятие законопроекта предоставит потребителям "возможность принимать взвешенные и информированные" решения о покупке товаров во время распродаж и снизит количество покупок, "совершенных гражданами в состоянии заблуждения относительно получаемой при покупке выгоды", считает Лебедев.