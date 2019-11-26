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На Российско-британском бизнес-форуме в Лондоне обсудят развитие цифровых технологий

Один из ключевых круглых столов РББФ-2019 будет посвящен "зеленому" строительству и технологиям "умных" городов

ЛОНДОН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Около тысячи британских и российских представителей бизнеса, властей, институтов развития и международных организаций примут участие в V Российско-британском бизнес-форуме (РББФ), который пройдет в среду в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в торговом представительстве России в Великобритании, которое совместно с фондом "Росконгресс" выступает организатором РББФ-2019.

Главной темой мероприятия станет "Цифровая инфраструктура и индустрии". Начнется же рабочая программа форума пленарной сессией "Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях". На ней предлагает обсудить, что несут новые реалии и вызовы мировой экономики для бизнеса России и Великобритании и как будут строиться их внешнеторговые приоритеты.

Что обсудят в Лондоне

Как сообщили в торгпредстве, на сессии "Финансовая инфраструктура и "цифровые тренды" международного бизнеса" участники раскроют опыт внедрения инноваций, последние тенденции перехода на "цифру", развитие финансовых технологий и онлайн-банкинга в России и Великобритании. Сессия "Промышленная кооперация и развитие глобальных производств" посвящена повышению эффективности производственных процессов, развитию международных производственных цепочек, внедрению практик устойчивого развития и вопросам разделения труда в глобальной экономике.

Диалог субъектов РФ и Великобритании будет обсуждаться на сессии "Межрегиональное сотрудничество и реализация экспортного потенциала". В контексте роста успешной локализации британских производств и создания совместных предприятий в России участники рассмотрят, какие возможности деловые круги Великобритании находят за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из ключевых круглых столов РББФ-2019 будет посвящен "зеленому" строительству и технологиям "умных" городов. Российские и британские лидеры строительного сектора обсудят тренды и инновации, в том числе новые методы и материалы, IТ-решения, технологии энергоэффективности и защиты окружающей среды.

Потенциал для развития связей

В разговоре с коррtcпондентом ТАСС торгпред РФ в Великобритании Борис Абрамов обратил внимание на то, что тема форума выбрана не случайно, так как она подчеркивает необходимость развития сотрудничества двух стран в области высоких технологий.

"В этом году РББФ акцентирует внимание на теме "цифры" в разных секторах экономики. В контексте роста несырьевого неэнергетического экспорта, который увеличился за последние девять месяцев на 21,9%, мы видим потенциал перехода к более активному сотрудничеству российского и британского бизнеса в сфере высоких технологий", - сказал торгпред.

Конференция соотечественников

В рамках РББФ также пройдет международная конференция соотечественников, посвященная теме делового сотрудничества с Россией.

Как ожидается, во встрече, организованной посольством РФ в Соединенном Королевстве вместе с Палатой русскоязычных сообществ в Великобритании, примут участие более 80 бизнесменов, проживающих в Великобритании и континентальной Европе.

Участники форума

Среди участников бизнес-форума заявлены принц Майкл Кентский, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, замминистра экономического развития Вадим Живулин, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, исполнительный вице-президент компании "Вымпелком" Арташес Сивков, руководство BP, British American Tobacco Plc, JCB, Hydro Industries, Albert Bartlett и других компаний.

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