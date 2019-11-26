СП признала неэффективной господдержку инвестпроектов в большинстве регионов СКФО

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Софинансирование инвестиционных проектов на Северном Кавказе через госпрограмму не оказывает существенного влияния на экономику округа. К такому выводу пришла Счетная палата, опубликовавшая в среду результаты анализа эффективности этой меры поддержки бизнеса.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей.

"Существенного влияния на инвестиционный климат СКФО субсидии Минкавказа России не оказывают, за исключением двух субъектов СКФО - Республики Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республики, в которых доли инвестиций, привлеченных на территорию в рамках реализации подпрограмм госпрограммы, составили 3,2% и 2,7% в 2017-2018 годах и 3,3% и 4,6% в 2017-2018 годах соответственно", - говорится в тексте отчета.

По данным контрольного ведомства, в 2018 году Минкавказом был утвержден перечень из 27 инвестиционных проектов, но в план реализации на 2018-2020 годы вошли только 18 из них. Нарекания Счетной палаты вызвал и сам механизм отбора проектов, который "представляется сложным, непрозрачным, недостаточно проработанным и сопряжен с коррупционными рисками".

Кроме того, в отчете обратили внимание на тот факт, что перечень инвестиционных проектов на софинансирование в 2019 году не утвержден. "Вместе с тем при отсутствии указанного перечня 12-13 февраля 2019 года между Минкавказом России и уполномоченными органами исполнительной власти субъекта СКФО были заключены соглашения и предоставлены средства федерального бюджета", - отметили авторы отчета, пояснив, что отсутствие перечня влечет риски неполного освоения бюджетных средств и необходимости их возврата.