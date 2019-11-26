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"Транснефть" выведет трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

Объем поставок по первой очереди составит 80 млн тонн в год, по второй - 50 млн тонн нефти в год

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" в среду, 27 ноябоя, выведет трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан", по которой осуществляется поставка российской нефти на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на максимальную проектную мощность. Объем поставок по первой очереди - ВСТО-1 - составит 80 млн тонн в год, по ВСТО-2 - 50 млн тонн нефти в год.

Мероприятие состоится в ходе заседания совета директоров "Транснефти", на котором также планируется обсудить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов компании на период до 2024 года. В мероприятии примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, президент "Транснефти" Николай Токарев и другие члены совета директоров компании.

Нефтепроводная система ВСТО была введена в эксплуатацию 25 декабря 2012 года. Трасса общей протяженностью 4 740 км состоит из двух очередей - ВСТО-1 (от Тайшета до терминала в городе Сковородино Амурской области) и ВСТО-2 (от Сковородино до порта Козьмино).

Сорт нефти, поставляемой по трубопроводу, получил отдельную маркировку - "ВСТО" (ESPO). В числе районов обеспечивающих ресурсную базу ВСТО - районы Западной и Восточной Сибири, месторождения Якутии. После завершения строительства нефтепровода Куюмба - Тайшет в ВСТО начнет поступать нефть с месторождений Красноярского края и Эвенкии.

Первая очередь строительства Тайшет - Сковородино протяженностью 2 709 км началась в апреле 2006 года и завершилась 28 декабря 2009 года с первоначальной пропускной способностью 15 млн тонн нефти в год. В 2014 году мощность была увеличена до 58 млн тонн.

Практическая реализация второй очереди нефтепровода (ВСТО-2) началась в 2008 году, а 25 декабря 2012 года был открыт участок от Сквородино до нефтеналивного порта в бухте Козьмино. Увеличение пропускной способности ВСТО-2 до 50 млн тонн обеспечит транспортировку нефти на экспорт через Козьмино, а также на нефтеперерабатывающие заводы РФ ("РН-Комсомольский НПЗ", "ННК - Хабаровский НПЗ").

Кроме того, в апреле 2009 года российское правительство одобрило соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от ВСТО на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), "Транснефтью", "Газпромом", "Лукойлом" и "Роснефтью". 1 января 2011 года начались поставки нефти от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ близ российской границы и далее до города Дацин (провинция Хэйлунцзян). Первоначальная мощность участка, в состав которого входит подводный переход через реку Амур, составила 15 млн тонн нефти в год. К 2014 году она была увеличена до 20 млн тонн. В настоящее время объем поставок составляет 30 млн тонн в год.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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