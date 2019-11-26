Аукцион по продаже контрольного пакета "Трансконтейнера" пройдет 27 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" состоится в среду, в нем примут участие три претендента.

Ранее "ВТБ Капитал", организатор торгов, сообщил, что к участию допустили группу компаний "Дело" в лице дочерней компании "Дело-Центр", "Первую грузовую компанию" и "Енисей Капитал".

Стартовая цена составляет 36,2 млрд рублей. Первый шаг аукциона - 141 млн рублей, последующие шаги - по 200 млн рублей.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.