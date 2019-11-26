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Избранный президент Аргентины не будет просить МВФ перевести оставшиеся $11 млрд кредита

Альберто Фернандес заявил, что его правительство "возьмет за правило не брать больше денег"

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил во вторник, что не намерен просить Международный валютный фонд (МВФ) перевести $11 млрд - оставшуюся часть кредита в размере $57 млрд.

"Я не знаю, прибудут ли оставшиеся деньги в рамках соглашения, в котором говорилось, что Аргентине направят $57 млрд. К настоящему моменту отправили $45 млрд, $11 млрд остается. Мне нужно решить огромную проблему [с долгами], неужели я стану просить еще $11 млрд? Я хочу перестать просить, и чтобы мне дали расплатиться", - сказал он в интервью радиостанции Con Vos.

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По словам Фернандеса, который вступит в должность президента 10 декабря, его правительство "возьмет за правило не брать больше денег". "Пьянство не лечат вином", - добавил он.

Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентина развиться и получить возможность погасить долги.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты действующий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму standby. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. Фернандес, который был избран президентом на прошедших 27 октября выборах, в ходе предвыборной кампании выступил с критикой договоренности с МВФ и заявлял о необходимости ее пересмотра, но обещал выполнить все долговые обязательства республики.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

Теги
Аргентина
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