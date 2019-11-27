Reuters: ConocoPhillips намерена получить контроль над активами Citgo

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Американская энергетическая корпорация ConocoPhillips намерена через суд добиться передачи ей активов нефтеперерабатывающей компании Citgo. Как сообщило во вторник агентство Reuters , ConocoPhillips подала соответствующий иск в суд в американском штате Делавэр.

По информации агентства, компания намерена получить активы в свое распоряжение в качестве обязательной выплаты со стороны венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которой в данный момент принадлежит Citgo. Reuters уточняет, что ранее аналогичное желание выразило руководство канадской золотодобывающей компании Crystallex.

Ранее Международная торговая палата (МТП) по итогам арбитражного разбирательства присудила ConocoPhillips около $2 млрд в связи с национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле в 2007 году. Арбитраж решил, что такие действия нарушают ряд контрактных обязательств государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. После этого ConocoPhillips в рамках исполнения данного решения взяла под контроль ряд принадлежавших PDVSA активов на Карибах. PDVSA позднее согласилась выплатить $2 млрд.