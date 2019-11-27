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Игра Lineage 2M принесла создателям $10 млн за девять часов после релиза в Южной Корее

О дате мировой премьеры Lineage 2M пока не сообщается

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Релиз одной из самых ожидаемых мобильных мультиплеерных ролевых игр Lineage 2M от компании NCSOFT состоялся в среду в Республике Корея. За девять часов с момента появления в онлайн-магазинах приложение стало самым скачиваемым в стране и уже принесло своим создателям более $10 млн, сообщает агентство Yonhap.

Lineage 2M, работа над которой началась в 2017 году, объединяет передовые трехмерные технологии и графику ультравысокого разрешения 4К. По словам одного из исполнительных директоров NCSOFT Ким Тхэк Чжина, в "ближайшие два года на мировом рынке не появится игр, способных технически конкурировать с ней".

Согласно распространенному компанией пресс-релизу, Lineage 2M даст игрокам более реалистичные ощущения от игрового процесса, особенно при взаимодействии с монстрами и различными объектами. Мобильная игра является продолжением крайне популярной Lineage II, выпущенной в 2003 году.

О дате мировой премьеры Lineage 2M пока не сообщается.

Параллельно с релизом мобильного приложения NCSOFT начала бета-тестирование ПК-эмулятора игры под названием Purple, который работает на тех же серверах, что и мобильная версия, делая Lineage 2M кроссплатформенной. Purple отличается возможностями самостоятельной настройки игроком управления, ведения онлайн-трансляций и наличием голосового чата. В будущем компания планирует сделать больше мобильных игр совместимыми с эмулятором.

Аналитики ожидают, что Lineage 2M побьет рекорды популярности среди мобильных игр и принесет создателям рекордную прибыль. За 57 дней предзаказ на нее оформили более семи миллионов человек.

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Республика Корея
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