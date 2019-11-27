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Маск готов провести новые соревнования между Cybertruck и F-150

Предзаказ на электропикап оформили более 250 тыс. человек
Описание
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск согласен провести новые испытания первого электропикапа Cybertruck от компании Tesla, сравнив его с Ford F-150. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Cybertruck был впервые продемонстрирован в Лос-Анджелесе. Во время презентации, которую вел Маск, показали видеозапись. На кадрах были запечатлены Cybertruck и пикап Ford F-150. Машины были связаны тросом за задние бамперы и пытались сдвинуться с места, будучи направленными в противоположные стороны. Победил Cybertruck - он тронулся с места и потащил F-150 за собой.

Многие отраслевые издания обратили внимание на том, что испытания не были честными. Эксперты отметили, что Cybertruck, по всей видимости, значительно тяжелее, чем F-150. Кроме того, специалисты подчеркнули, что в эксперименте была использована полноприводная модель Cybertruck, а F-150 - с задним приводом.

Руководитель одного из подразделений Ford Санни Мадра в Twitter предложил Маску прислать один из электропикапов, чтобы провести новые испытания, во время которых машины будут в равных условиях. Маск ответил: "Давайте же!" И позже уточнил, что "намерен сделать это на следующей неделе". В Ford пока официально не уточнили, намерена ли компания проводить данный эксперимент.

Американский интернет-портал The Verge в связи с этим отметил, что для Tesla данные соревнования можно считать беспроигрышными. The Verge отмечает, что в случае поражения Маск всегда может заявить, что до выпуска Cybertruck характеристики электропикапа будут усовершенствованы. Планируется, что массовое производство этих машин начнется в 2022 году. 

Количество предзаказов

Количество желающих приобрести электропикап Cybertruck перевалило за четверть миллиона, также сообщил в своем Twitter Илон Маск.

"250 тыс.", - сообщил он. Серийный выпуск новинки запланирован на конец 2021 года - 2022 год. Ранее компания открыла портал для предварительных заказов на электропикап. Занять очередь на приобретение Cybertruck можно, внеся $100.

Электрокар в зависимости от количества двигателей и типа привода доступен в трех комплектациях - за $39,9 тыс., $49,9 тыс. и $69,9 тыс. В наиболее совершенной из них он может проехать без подзарядки свыше 800 км, а также за 2,9 секунды развить скорость до 100 км/ч. Объем багажника Cybertruck составляет около 2,8 тыс. л, а грузоподъемность - свыше 1,5 тонны.

Теги
СШАМаск, Илон
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