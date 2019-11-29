Российские ученые нашли подход к созданию химических барьеров от миграции урановых отходов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами предложили способ повышения устойчивость минералов урана в природе. Полученные данные необходимы для разработки методов предотвращения миграции урана в его месторождениях и в районах расположения радиоактивных отходов, сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Ученые ДВФУ совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра Российской академии наук (РАН) синтезировали и изучили наиболее устойчивые вторичные минералы урана, находящиеся в природе. Это поможет в работе над концепцией химических барьеров, предотвращающих подземную миграцию урана в районах размещения его минерального сырья", - говорится в сообщении.

Минералы урана делят на первичные, образовавшиеся при формировании земной коры, и вторичные - те, что образовались на более поздних стадиях ее развития под действием тех или иных природных факторов. Среди основных минералов урана выделяют, например, уранинит, настуран, браннерит. Все минералы урана радиоактивные. При этом они относительно легко растворяются в разбавленных кислотах и щелочах. Попадание таких минералов в грунтовые воды ведет к их перемещению (миграции) в подземных слоях.

По словам одного из авторов исследования, директора Школы естественных наук ДВФУ Ивана Тананаева, понимание принципов образования вторичных минералов или фаз урана - важная задача обеспечения радиационной безопасности в процессах добычи и переработки минерального уранового сырья, а также предотвращения миграции урана в окружающей среде.

Ученые в новом исследовании показали, что, изменяя химический состав урансодержащей системы, можно добиваться образования более устойчивых и малорастворимых фаз урана, что затруднит их распространение. Для этого они предложили вводить в нее селен (Se) и получили три новых селен-содержащих соединения, подходящих для этих целей.

Руководитель исследования, которое проводилось на грант Российского научного фонда (РНФ), Влад Гуржий отметил, что полученные соединения имеют ту же структуру, что и недавно обнаруженный в природе минерал ритвельдит. "Это значит, что исследуемые нами процессы повторяют природные механизмы кристаллизации", - пояснил ученый, слова которого приводят в сообщении.