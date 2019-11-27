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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Новак заявил, что ОПЕК+ на встрече в Вене может обсудить корректировку квот в соглашении

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Повестка заседания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене 5-6 декабря планируется стандартной - министры обсудят прогнозы по рынку и исполнение соглашения. Но не исключено обсуждение вопросов актуальности нынешних квот в соглашении, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Повестка стандартная - мы должны будем мониторить ситуацию, которая складывается на рынке, исполнение соглашения. Поговорим о будущем, о прогнозах развития рынка. Не исключаются варианты обсуждения разовых вопросов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждение корректировки квот в соглашении.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Минэнерго РФ планирует поднять в ОПЕК+ вопрос о пересчете квот на фоне роста добычи газового конденсата в России.

Теги
АвстрияНовак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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