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Минвостокразвития потребовало ускорить регистрацию резидентов ТОР "Забайкалье"

Сейчас статус резидента получили только 9 из 15 инвесторов

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики потребовало от властей Забайкальского края ускорить регистрацию резидентов единственной в регионе территории опережающего развития (ТОР). Сейчас статус резидента получили только 9 из 15 инвесторов. Об этом сообщил первый замглавы министерства Сергей Тырцев на совете округа, который проходит в среду в Якутске.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа заявлял о подписании постановления о создании в Забайкальском крае ТОР, где планировалось реализовать 15 инвестиционных проектов. В октябре стало известно, что в территорию вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций в 106 млрд рублей.

"В марте, когда мы на подкомиссии принимали решение о создании ТОР "Забайкалье", договаривались с губернатором и Корпорацией развития Дальнего Востока, что в течение 30 дней с момента создания ТОР инвесторы по заявке получат статус резидента.  Я уже обратился к губернатору Александру Михайловичу Осипову как председателю наблюдательного совета ТОР провести заседание набсовета до 10 декабря и обсудить вопросы перспективного развития и исполнения вашего поручения до конца 2019 года", - обратился Тырцев к вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

По его словам, край заявил участие в ТОР 15 инвесторов, которые планировали реализовать проекты на 196 млрд рублей и создать свыше 9 тыс. рабочих мест. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ), которая является оператором ТОР на Дальнем Востоке, подтвердила эти планы. При этом сейчас статус резидента получили только девять компаний с проектами на 110 млрд рублей и созданием 4,7 тыс. рабочих мест.

О причинах отставания

Как пояснил на совете губернатор региона Александр Осипов, соглашения по нескольким проектам не подписаны по разным причинам. Так, крупнейшая в регионе сельскохозяйственная компания "Комсомолец" приостановила работу над проектом из-за убытков от летней засухи в Забайкалье.

Большую часть проекта компании СУЭК ("Сибирская угольная энергетическая компания") по строительству модуля обогащения угля мелкого класса успели завершить еще до создания ТОР, сейчас его готовность составляет 80%. Еще один проект СУЭК об освоении Никольского угольного месторождения на границе Бурятии и Забайкалья не вошел в ТОР, так как является пограничным для двух субъектов. Как следует из материалов с заседания, которые есть в распоряжении ТАСС, оставшиеся проекты отложены по другим независящим от властей причинам.

В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР "Забайкалье" - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, производство пищевой продукции.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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