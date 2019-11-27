{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: власти Кипра намерены лишить Олега Дерипаску гражданства

Издание Politis сообщает, что в списке на лишение гражданства фигурирует некий "Олег Дерибаска" с сыном и дочерью
Олег Дерипаска Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Олег Дерипаска
© Владимир Смирнов/ТАСС

НИКОСИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Олег Дерипаска предположительно вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Об этом в среду сообщила кипрская газета Politis. По информации издания, в перечне фигурируют 10 россиян.

В печатной публикации упомянуты три предпринимателя, получивших, как отмечает газета, так называемые золотые паспорта - гражданство в обмен на инвестиции, - некий "Олег Дерибаска" с сыном и дочерью, а также Владимир Столяренко и Александр Бондаренко с детьми и супругами. Так же зовут бывших совладельцев "Еврофинанс Моснарбанка".

Как отмечает газета, у кипрских властей к россиянам есть претензии экономического характера. В статье подчеркивается, что официальная Никосия начала процедуру лишения указанных лиц гражданства Республики Кипр, но "не факт, что она будет быстрой, простой и успешной".

В приводимом газетой списке из 26 лиц, паспорта которых кипрские власти собираются аннулировать, также значатся восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца и один малайзиец.

О намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, сообщил 6 ноября глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис.

Теги
КипрРоссияДерипаска, Олег Владимирович
Реклама на ТАСС
Молния
Шведский суд согласился с решением арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС