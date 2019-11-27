СМИ: власти Кипра намерены лишить Олега Дерипаску гражданства

НИКОСИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Олег Дерипаска предположительно вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Об этом в среду сообщила кипрская газета Politis. По информации издания, в перечне фигурируют 10 россиян.

В печатной публикации упомянуты три предпринимателя, получивших, как отмечает газета, так называемые золотые паспорта - гражданство в обмен на инвестиции, - некий "Олег Дерибаска" с сыном и дочерью, а также Владимир Столяренко и Александр Бондаренко с детьми и супругами. Так же зовут бывших совладельцев "Еврофинанс Моснарбанка".

Как отмечает газета, у кипрских властей к россиянам есть претензии экономического характера. В статье подчеркивается, что официальная Никосия начала процедуру лишения указанных лиц гражданства Республики Кипр, но "не факт, что она будет быстрой, простой и успешной".

В приводимом газетой списке из 26 лиц, паспорта которых кипрские власти собираются аннулировать, также значатся восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца и один малайзиец.

О намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, сообщил 6 ноября глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис.