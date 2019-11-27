Заксобрание Петербурга приняло бюджет на 2020 год с дефицитом 7,8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло бюджет города на 2020 год в третьем окончательном чтении с дефицитом 52,7 млрд рублей (7,8% от уровня доходов), что почти на треть выше аналогичного показателя в утвержденной версии финансового документа в первом чтении, передает корреспондент ТАСС с заседания.

"За" проголосовали 39 депутатов, пять - "против" и один человек воздержался.

Доходы бюджета на 2020 год, в соответствии с утвержденными правками в проект закона, составят 674,9 млрд рублей (+1,6%), расходы - 727,7 млрд рублей (+3,7%). В рамках адресной инвестиционной программы на развитие социальной инфраструктуры направят 39,4 млрд рублей, на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры - 28 млрд рублей, на развитие коммунального хозяйства - 23,7 млрд рублей, а также приобретение квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий - 8,2 млрд рублей.

В целом в 2020-2022 годах темпы роста собственных доходов городского бюджета планируются на уровне 8-9%. Основным источником дохода бюджета является налог на доходы физических лиц, который обеспечит половину собственных доходов городского бюджета. Рост показателя в 2020-2021 годах ожидается на уровне 11%.

Ко второму чтению проекта закона губернатор города Александр Беглов внес поправку, предусматривающую увеличение доходной части бюджета на 10,2 млрд рублей и его расходной части на 26,3 млрд рублей. Дополнительные средства предлагается направить в основном на развитие транспортной системы, образования и здравоохранения города, а также на социальную поддержку граждан.

Закон о городском бюджете на 2019 год приняли с дефицитом 51,9 млрд рублей. Доходы бюджета составили 591,8 млрд рублей, расходы - 643,8 млрд рублей.