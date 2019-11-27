Путин приехал на открытие трассы М-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал на открытие платной автодороги М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей бесплатной М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году. Застройщиком является ООО "Магистраль двух столиц", генеральным подрядчиком - турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi.

Для легковых автомобилей стоимость поездки по всей трассе в будний день составляет 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд стоит 2020 рублей, при использовании транспондера - 1494 рубля, говорится в материалах к поездке Путина в Санкт-Петербург.

Путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе должен занять не более пяти с половиной часов. Госкомпания "Автодор" (управляет платными трассами) ожидает, что после полного открытия платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" около 20 тыс. автомобилей будут проезжать по ней ежесуточно.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко проверили готовность магистрали к открытию. По оценке губернатора, трасса соответствует мировым стандартам безопасности.