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Правительство примет директивы о росте производительности труда в госкомпаниях

По словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, без государственных предприятий невозможно повысить производительность труда в экономике страны

СКОЛКОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство примет разработанные Минэкономразвития директивы госкомпаниям по разработке планов повышения производительности труда на 5%. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на Международном форуме производительности.

"Такие директивы Министерство экономического развития подготовило, мы на проектных комитетах их рассмотрели, и правительство такие директивы примет", - сказал он.

По словам первого вице-премьера, без государственных предприятий невозможно повысить производительность труда в экономике страны.

Как сообщалось ранее, проект директив госкомпаниям о включении цели роста производительности труда на 5% в год в долгосрочные программы развития внесен в правительство.

Замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич ранее заявлял, что необходимо активнее привлекать крупные компании, имеющие лучшие практики в производительности труда, к участию в проекте в качестве партнеров. Среди таких компаний он назвал "Газпром нефть", "Северсталь", "Норникель", "Русал", Сбербанк.

О нацпроекте

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Главный целевой показатель нацпроекта - ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году.

Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд рублей - из федерального бюджета, 5,6 млрд рублей - из внебюджетных источников, 800 млн рублей - из бюджетов субъектов РФ.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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