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В правительстве России не ожидают роста безработицы при повышении производительности труда

Расширение производства создает дополнительные рабочие места в малом секторе экономики, отметил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство не видит рисков роста безработицы при реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Опыт предприятий, которые повышали производительность на 10% и более, показывает обратную тенденцию. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Международного форума производительности.

"Мы не видим никаких проблем по повышению производительности труда и увеличению безработицы. Наоборот, она сейчас находится на самом низком уровне, историческом минимуме", - сказал первый вице-премьер.

При повышении производительности труда создаются новые, более качественные продукты, соответственно, расширяется и сбыт таких предприятий, добавил он. "Опыт тех предприятий, которые повышают производительность труда от 10% и более, показывает, что в большинстве случаев это приводит к расширению производства этих предприятий и, наоборот, им требовалась дополнительная рабочая сила", - сказал Силуанов.

Он отметил, что даже если в процессе повышения производительности труда будет происходить высвобождение сотрудников, государство поможет им с помощью программ переобучения. "Расширение производства, увеличение производительности труда создает дополнительные рабочие места в малом секторе экономики. И здесь у нас тоже есть программы по увеличению вовлеченности малых предприятий в процессы роста экономики", - сообщил первый вице-премьер.

О нацпроекте

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Главный целевой показатель нацпроекта - ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году.

Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд руб. - из федерального бюджета, 5,6 млрд руб. - из внебюджетных источников, 800 млн руб. - из бюджетов субъектов РФ.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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