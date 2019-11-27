АСИ запустит платформу "Смартека" 15 декабря

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Платформа Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Смартека" для обмена лучшими управленческими, социальными и экономическими практиками будет запущена 15 декабря. Об этом в среду сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева на площадке V Российско-британского бизнес-форума (РББФ) в Лондоне.

"В этом году мы запускаем в рамках поручения президента РФ глобальную платформу "Смартека" по обмену лучшими практиками между регионами, между компаниями. Она будет запущена 15 декабря и открыта для всех участников", - сказала она на сессии "Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях".

"Смартека" вберет в себя также лучшие управленческие практики российских регионов, компаний и институтов развития. Платформа предоставит возможность делиться примерами цифрового управления городом, которые также реализуются в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ".

"Британские компании также будут иметь возможность выкладывать туда свои решения, свои практики, которые будут доступны для внедрения российскими участниками, российскими стейкхолдерами. Надеемся, что это тоже даст возможность синергии, кооперации по многим направлениям", - отметила Чупшева.

"Смартека" - платформа по поиску и обмену практиками, которые могут использоваться в реализации национальных проектов и послужат улучшению качества жизни людей.

Главной темой РББФ-2019, организованного торгпредством России в Великобритании совместно с фондом "Росконгресс", в этом году стала "Цифровая инфраструктура и индустрии". В мероприятии принимают участие 1000 британских и российских представителей бизнеса, власти, институтов развития и международных организаций.