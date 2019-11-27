РБК: "Газпром" может выкупить у Тимченко долю в своем подрядчике "Стройтранснефтегазе"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Дочка" "Газпрома" "Газстройпром" готовится выкупить у бизнесмена Геннадия Тимченко долю в крупном подрядчике - "Стройтранснефтегазе". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В 2013-2018 годах на контрактах "Газпрома" "Стройтранснефтегаз" заработал около 800 млрд рублей.

Половиной подрядчика, по данным РБК, владеет семья Тимченко: 31,5% - у его "Волга групп", а 18,5% - у родственников. Владельцы другой половины никогда не раскрывались. Однако РБК сообщает, что основным партнером Тимченко в "Стройтранснефтегазе" был Алексей Митюшов, однокурсник бывшего топ-менеджера "Газпрома" Кирилла Селезнева по питерскому "Военмеху". А небольшой - "менеджерский" пакет акций - был у бывшего гендиректора компании Владимира Карташяна (возглавлял "Стройтранснефтегаз" в 2014-2018 годах).

Начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции в апреле 2019 года сообщал, что "Газпром" обсуждает ряд сделок по покупке компаний-подрядчиков, однако окончательных решений пока не принято. Однако в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции заявил, что газовый холдинг намерен в ближайшее время уменьшить участие в строительно-монтажных активах.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники написала, что "Газпром" ведет переговоры о покупке своих крупнейших подрядчиков - компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко. По данным газеты, компании Тимченко и Ротенберга планирует выкупить собственный подрядчик "Газпрома" - "Газстройпром". Компания была создана в прошлом году (49% у "Газпрома", остальное - у структур Газпромбанка и физических лиц). "Газстройпрому" уже отошли активы третьего по величине подрядчика "Газпрома" - "Стройгазконсалтинга".

Ранее в ноябре бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже компании "Стройгазмонтаж". Сумма сделки и покупатель не разглашался.