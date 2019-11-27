Ушаков: дата визита Путина в Турцию на запуск "Турецкого потока" будет объявлена позднее

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию определена, однако объявлено о ней будет позднее. Об этом журналистам сообщил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Да, [дата] определена", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока не может ее назвать, так как это должно быть согласовано с турецкой стороной. "Но президенты в телефонном разговоре [9 ноября] эту тему обсуждали, договорились о том, что будет такая встреча, посвященная открытию нового газопровода. Мы даже договорились о конкретных сроках, о которых сообщим позднее", - отметил помощник главы российского государства.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что визит президента РФ в Турцию планируется на первую декаду января.

"Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.

В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.