{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ушаков: дата визита Путина в Турцию на запуск "Турецкого потока" будет объявлена позднее

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит планируется на первую декаду января

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию определена, однако объявлено о ней будет позднее. Об этом журналистам сообщил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Да, [дата] определена", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока не может ее назвать, так как это должно быть согласовано с турецкой стороной. "Но президенты в телефонном разговоре [9 ноября] эту тему обсуждали, договорились о том, что будет такая встреча, посвященная открытию нового газопровода. Мы даже договорились о конкретных сроках, о которых сообщим позднее", - отметил помощник главы российского государства.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что визит президента РФ в Турцию планируется на первую декаду января.

"Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.

В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий Викторович
Реклама на ТАСС
Торговая война
США исключили из списка пошлин более 30 наименований товаров из Китая
Некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС