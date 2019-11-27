{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росконгресс и Российско-британская торговая палата договорились о сотрудничестве

Как сообщили в российском фонде, одной из основных целей сотрудничества является налаживание эффективной коммуникации между деловыми кругами двух стран

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Директор, председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член наблюдательного совета Росконгресса Роджер Маннингс в рамках 5-го Российско-британского бизнес-форума, состоявшегося в Лондоне, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

Одной из основных целей сотрудничества является налаживание эффективной коммуникации между деловыми кругами России и Великобритании по ряду направлений. Отдельное внимание будет уделено вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности.

Росконгресс и Российско-британская торговая палата планируют совместно развивать общие коммуникационные площадки международного уровня энергетической, экономической и социальной направленности в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях, а также содействовать закреплению существующих, поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ России и Великобритании.

"Подписанный документ позволит расширить границы сотрудничества и укрепить деловые отношения между РФ и Великобританией. Благодаря соглашению мы сможем еще более активно взаимодействовать с нашими британскими партнерами, в том числе в рамках подготовки и проведения ключевых мероприятий, организуемых фондом Росконгресс, - отметил Александр Стуглев.

Подписанное соглашение укрепит налаженное рабочее взаимодействие между Российско-британской торговой палаты и Росконгрессом, добавил Роджер Маннингс.

Главной темой Российско-британского бизнес-форума, организованного торгпредством России в Великобритании совместно с фондом Росконгресс, в этом году стала "Цифровая инфраструктура и индустрии". В форуме принимают участие 1 тыс. британских и российских представителей бизнеса, власти, институтов развития и международных организаций.

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин осмотрит строящиеся суда на заводе "Адмиралтейские верфи"
Среди них - патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и ледокол "Виктор Черномырдин"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС