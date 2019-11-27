Росконгресс и Российско-британская торговая палата договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Директор, председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член наблюдательного совета Росконгресса Роджер Маннингс в рамках 5-го Российско-британского бизнес-форума, состоявшегося в Лондоне, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

Одной из основных целей сотрудничества является налаживание эффективной коммуникации между деловыми кругами России и Великобритании по ряду направлений. Отдельное внимание будет уделено вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности.

Росконгресс и Российско-британская торговая палата планируют совместно развивать общие коммуникационные площадки международного уровня энергетической, экономической и социальной направленности в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях, а также содействовать закреплению существующих, поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ России и Великобритании.

"Подписанный документ позволит расширить границы сотрудничества и укрепить деловые отношения между РФ и Великобританией. Благодаря соглашению мы сможем еще более активно взаимодействовать с нашими британскими партнерами, в том числе в рамках подготовки и проведения ключевых мероприятий, организуемых фондом Росконгресс, - отметил Александр Стуглев.

Подписанное соглашение укрепит налаженное рабочее взаимодействие между Российско-британской торговой палаты и Росконгрессом, добавил Роджер Маннингс.

Главной темой Российско-британского бизнес-форума, организованного торгпредством России в Великобритании совместно с фондом Росконгресс, в этом году стала "Цифровая инфраструктура и индустрии". В форуме принимают участие 1 тыс. британских и российских представителей бизнеса, власти, институтов развития и международных организаций.