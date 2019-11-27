Бюджет Вологодской области на 2020 год одобрили в первом чтении с дефицитом в 4,8%

ВОЛОГДА, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное Собрание Вологодской области в среду приняло в первом чтении бюджет региона на 2020 год с дефицитом в объеме 4 млрд рублей, или 4,8% от собственных доходов.

"Доходы бюджета области в 2020 году составят 82 млрд рублей, расходы - 86 млрд. В 2020 году бюджет предлагается принять с дефицитом, в последующие два года он будет профицитный", - сообщила депутатам заместитель губернатора области, начальник Департамента финансов Валентина Артамонова.

Замгубернатора добавила, что в 2021 году доходы составят 83,6 млрд, расходы - 83 млрд рублей. В 2022 году доходы - 85 млрд рублей, расходы - 83 млрд.

Как уточнила председатель Контрольно-счетной палаты области Ирина Карнакова, дефицит в 2020 году запланирован в размере 4 млрд рублей, в качестве источников его финансирования предусмотрены остатки собственных средств на начало следующего года. "Привлечение коммерческих кредитов и размещение ценных бумаг не планируется. Анализ показал, что соглашение с Минфином РФ выполнено", - сказала Карнакова.

По словам Артамоновой, с 2020 года усилится стимулирующая роль налоговой политики. Если в прошлом году в регионе изменилось инвестиционное законодательство, то со следующего года вступает в силу региональный закон, по которому предоставлены значительные налоговые льготы для субъектов малого и среднего бизнеса - более 800 млн рублей. Дополнительными доходами - 10,4 млрд рублей - на предстоящие три года станут акцизы на нефтепродукты, которые будут направлены в дорожный фонд области и пойдут на строительство инфраструктуры. При этом область потеряет часть акцизов на алкоголь, поскольку теперь их сборы распределяются согласно потреблению, а не производству, как ранее.

Дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности составят в 2020 году 1,5 млрд, в 2021 - 1 млрд. В 2022 году по расчетам Минфина РФ, Вологодская область войдет в число регионов-доноров и не будет получать этих дотаций. Увеличен по сравнению с 2019 годом объем федеральных субсидий региону, они возрастут в 2020 году на 2,4 млрд и составят 7,6 млрд рублей. "Всего за три года 2020-2022 Вологодская область получит из федерального бюджета 41,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов", - сообщила Артамонова.

Расходы и госдолг

Бюджет является социально ориентированным, подчеркнула замгубернатора. На повышение зарплаты бюджетников предусмотрено 9,3 млрд рублей в бюджете области на предстоящие три года. "На различные социальные выплаты только в 2020 году предусмотрено 17 млрд рублей. Это помощь на улучшение качества жизни вологжан, на повышение рождаемости, поддержку семей. Практически 600 тыс. жителей области будут пользоваться разными мерами поддержки", - сказала Артамонова.

Государственный долг области планируется сократить в 2020-2022 годах на 8,3 млрд, к концу 2022 года он должен составить 10% от объема собственных доходов (8,5 млрд рублей). Правительство региона рассчитывает также на реструктуризацию бюджетных кредитов до 2029 года, на начало 2020 года они составят 15,8 млрд рублей.

Меняется структура доходов региона, снижается его зависимость от градообразующих предприятий, отметил зампредседателя областного парламента Андрей Подволоцкий. "Доля металлургов и химиков, несмотря на рост в денежной массе, в доходах 2020 года составит 23,7%. Напомню, в докризисном 2008 году этот показатель составлял 52%. То есть бюджет стал более устойчивым. Полностью погашены коммерческие кредиты. Параметры бюджета вселяют оптимизм, он сбалансирован по доходам и расходам, а дефицит является чисто техническим, поскольку обеспечен остатками средств на счетах области", - сказал Подволоцкий.

Принятие бюджета во втором, окончательном чтении планируется в декабре. Доходы бюджета области на 2019 год были утверждены в декабре прошлого года в объеме 60,66 млрд рублей, расходы - 61,6 млрд, дефицит - 940 млн.