Законопроект о виноделии доработают ко II чтению с участием отрасли

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Законопроект о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации будет дорабатываться ко второму чтению с учетом мнения экспертов отрасли. Об этом сообщила в среду заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева во время рабочей встречи с виноделами и виноградарями Ставрополья. Проект закона о виноградарстве и виноделии подготовлен в рамках приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства. "Закон внесен и принят в первом чтении, понятно, что и он на сегодняшний день не совершенен, идет доработка. Каждому закон разошлем, но он есть и в открытом доступе, просьба еще раз внимательно прочитать документ, мы бы хотели увидеть обратную связь - где нужно доработать закон <...>. Законопроект, мы ожидаем, будет принят до конца года. Основное чтение - второе, условно говоря, через две недели у нас будут те самые принципиальные новеллы, которые войдут в закон, будет понятно, сохраняются они или исключаются", - сказала она. Единственный в России закон В настоящий момент российские виноградари и виноделы работают в режиме устаревших норм и правил. "В стране мы живем по закону, принятому несколько десятков лет назад, понятно, что все это устарело. Нам нужно понимать, что такое местное вино, как производят виноград, как это саморегулируется. Очень много нюансов, начиная с понятий, которые на сегодняшний день устарели", - отметила на встрече Тимофеева.

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При этом зампред Госдумы отметила, что мнение специалистов Ставропольского края важно и с точки зрения уже действующего в регионе закона. "У Ставрополья у единственных в стране есть краевой закон о поддержке виноделия и виноградарства, есть на что опираться <...>. Любой закон будет пустым документом, если мы не услышим мнение людей и мнение профессионалов. Мы готовы внести это поправками от нас, депутатов Ставропольского края. Я один из авторов этого законопроекта, мы готовы вместе с вами этот закон донастраивать", - пояснила Тимофеева. В Ставропольском крае в отрасли виноградарства и виноделия работают около 5 тыс. человек, ежегодно из краевого бюджета выделяют от 60 до 100 млн рублей на поддержку отрасли, закладывается от 100 га до 300 га новых виноградников. Принятый в регионе законопроект помог поддержать отрасль, власти региона ожидают, что принятие федерального закона даст дополнительный стимул этому развитию. "Нам, конечно, это (принятие закона - прим. ТАСС) тоже тяжело давалось, мы видели, что с 1985 года эта отрасль постепенно затухала. Теперь это сектор экономики, подотрасль растениеводства, в которой работают тысячи человек. Этим законом мы дали старт тому, чтобы виноградари поверили в нас, свое производство, в то, что оно востребовано. Федеральный закон дает нам еще больше [возможностей] для поддержки виноградарей", - сказал журналистам и. о. первого зампреда правительства края Николай Великдань. Узкие места Предложения от виноградарей и виноделов Ставрополья парламентарии будут ожидать в течение десяти дней, отметила Тимофеева. Некоторые проблемы специалисты были готовы озвучить уже во время рабочей встречи, в частности, обеспокоенность судьбой вин среднего класса. "Культура пития вина далеко не та, обойтись без вин среднего класса и средней цены мы не сможем. То, о чем мы сейчас говорим в новом законе, подходит для премиум-вин, обязательно нужно добавить эти моменты, предложения подготовим", - считает гендиректор сельхозпредприятия "Виноградное" Сергей Бондарев. Есть вопросы об общественном контроле за качеством вина и сроками лицензирования. "Мы считаем нецелесообразным вводить дополнительные контрольные функции со стороны общественных организаций за качеством продукции, у нас есть Роспотребнадзор, он обязан за этим следить, есть Росалкогольрегулирование <...>. Лицензирование - прошу внести в закон пункт, как во всем мире, лицензирование от 15 до 25 лет. Нам только на пять лет дали, каждые пять лет готовимся, выключаемся из работы и так далее", - добавил Бондарев. Виноградари указали на недостатки закона. "По лицензированию ни слова не сказано, вообще, я считаю, что это нужно отдать на уровень региона, ведь это раньше уже было. Нужно упрощать процедуры, которые могут облегчить жизнь небольших хозяйств <...>. Есть положительные моменты по этикетке, где должно быть указано, что это не вино, человек будет понимать, что он покупает. Второй положительный момент - запрет производства вина из концентрированных соков", - пояснил глава крестьянско-фермерского хозяйства из Левокумского района Василий Голубовский.

Специалисты отрасли в Ставропольском крае сформируют рабочую группу для выработки предложений, которые будут направлены парламентариям. "Даже на рабочей встрече был озвучен ряд предложений. Сегодня наша задача - перевести озвученные проблемы в системный закон, чтобы он не ставил новые препоны, а помогал развиваться отрасли", - резюмировала Тимофеева. О законопроекте