Оператор маркировки ждет снижения объема нелегальных сигарет во второй половине 2020 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) ожидает, что во втором полугодии 2020 года в связи со вступлением в силу запрета на продажу сигарет без маркировки на российском табачном рынке произойдет снижение объемов нелегальной продукции. Такую точку зрения высказал ТАСС замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

"Считаем, что во второй половине следующего года, когда продажа пачек без маркировки будет запрещена и каждый житель сможет с помощью смартфона самостоятельно проверить легальность любой пачки, на рынке произойдет снижение объемов нелегальной продукции", - отметил он.

Юсупов напомнил, что цифровая маркировка сигарет стала обязательной четыре месяца назад - 1 июля 2019 года. С этой даты все производители и импортеры обязаны наносить код Data Matrix на каждую пачку, но продавать остатки без маркировки можно до 1 июля 2020 года. Замглавы ЦРПТ напомнил, что главной целью проекта является прекращение любого нелегального оборота этой продукции - и контрафакта, и контрабанды. "Увеличение нелегального оборота говорит о том, что недобропорядочные предприниматели стараются максимально нарастить объем своей продукции, до введения запрета на продажу пачек без маркировки", - считает он.

27 ноября директор по связям с Евразийским экономическим союзом и защите торговый марок Philip Morris Александр Мироненко на заседании экспертного совета по табаку при ФАС сообщил о том, что, по данным Nielsen, оборот нелегального рынка сигарет в России по итогам третьего квартала 2019 года достиг 15,6%. Он пояснил, что в этом году география исследования расширилась. Ранее исследование проводилось только в городах-миллионниках и крупных городах с населением минимум 50 тыс. человек. Если исходить из этой выборки, то доля нелегальной торговли сигаретами в России составила в третьем квартале 12,1% против 8,4% на аналогичную дату прошлого года.

По экспертным оценкам крупнейших табачных компаний, вследствие роста доли нелегальной табачной продукции в России потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года могут дойти до 100 млрд рублей. Основной причиной роста нелегального рынка является значительная разница в цене между легальной и "серой" продукцией, считают участники рынка. Низкая цена нелегальной продукции обусловлена тем, что с таких сигарет не уплачивается акциз и другие налоги.

О маркировке в России

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.